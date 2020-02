Hockey ghiaccio: U17; i Gladiators atterrano il Pustertal e accedono ai playoff

Under 17, Campionato nazionale – Aosta, Sabato 22 febbraio, ore 18.30

HC Aosta Gladiators – HC Pustertal Junior 5-4 (2-1, 1-1, 2-2)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Federico Paternoster, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Nicholas Gianni, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi Toia, Alessandro De Santi, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Alessandro Carbone, Matteo Mazzocchi, Edoardo Muraro, Andrea Gesumaria. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Alesssandro Frescura (3), Alessandro Minniti, Nathan Garau.

Ultima partita del Master Round e i Gladiators, davanti al pubblico di casa, si tolgono lo sfizio di vincere contro il Val Pusteria. Un risultato che, vista la parità di reti nel secondo e terzo drittel, affonda le sue radici nell'aver allungato di una rete nella prima frazione.

I Gladiators sono così sesti classificati (con sedici punti, sei in questa fase e dieci in quella precedente) e vanno ai playoff, centrando un obiettivo stagionale, malgrado nel cammino ci sia stato qualche passo falso (ma non si può negare il cammino fatto in questa categoria, dove il percorso di Aosta è iniziato da vera Cenerentola). Si inizia con gli ottavi di finale, in cui i ragazzi di Giovinazzo saranno opposti al Val di Fiemme JHT. La formula è quella di andata e ritorno, quindi ci saranno almeno ancora due partite in cui tifare Gladiators (date ancora da definire).