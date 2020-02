Sci nordico: Gs Godioz e Sc Amis de Verrayes vincono a Cogne

Campionati regionali di Cross Country Cross in skating per Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac) e Gymkana in classico per le categorie Cuccioli (circuito Technos Medica), Baby e BabySprint, questa mattina a Cogne, con trecento giovani fondisti sulle piste del Prato di Sant’Orso a concorrere, per la classifica per società, per due trofei: per i più grandicelli, il memorial Bruno Manassero, vinto dal Gs Godioz, davanti al sodalizio organizzatore, lo Sc Drink, e al Gran Paradiso; per i più piccini, il trofeo Nissen e Vivien Empereur, che sul gradino alto del podio vede lo Sc Amis de Verrayes, a precedere lo Sc Gressoney MR e il Gs Godioz.

Categoria Allievi - 1,5 km – CR Cross CX tl – Successo di Nicole Manella (Pol. Pollein) davanti a Giorgia Saracco (Sc Brusson) e su Virginia Cena (Gs Godioz). Nella competizione maschile, Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso) ha preceduto Matteo Arlian (Sc Saint-Barthélemy) e Simone Gemelli (Gs Godioz).

Categoria Ragazzi - 1,5 km – CR Cross CX tl – Titolo regionale a Vittoria Cena (Gs Godioz), che in finale ha preceduto Emilie Tussidor (Sc Valdigne MB) e Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso). Al maschile s’impone Mattia Saracco (Sc Brusson) su Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes) e su Fabio Restano (Sc Drink).

Categoria SuperBaby - 0,8 km - Gymkana tc – Vittoria di Jacqueline Bagnod (Sc Torgnon 2.0; 4’50”0) davanti a Viola Bochicchio (Sc St-Barthélemy; 5’00”0) e Lisa Bellomo (Sc Drink; 5’08”7). Nei maschietti, successo di Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 4’19”8) su Aksel Chabod (Sc Valsavarenche; 4’34”3) e su Simone Goi (Gs Godioz; 4’39”7).

Categoria Baby - 0,8 km - Gymkana tc – Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 4’10”1) precede Arline Chabod (Sc Valsavarenche; 4’13”8) e Leticia Busca (Sc Gressoney MR; 4’16”4). Al maschile, doppietta dello Sc Amis de Verrayes grazie a Enea Bortolotti (4’00”2) e Thierry Cretier (4’03”4) con terzo Pietro Quattrone (Sc Fallère; 4’06”8).

Categoria Cuccioli - 1,3 km - Gymkana tc – È Julie Bagnod (Sc Torgnon 2.0; 5’26”8) a imporsi su Martina Bisson (Pol. Pollein; 5’29”3) e su Margot Amelie Gerbore (Sc G.S. Bernardo; 5’34”2). Nella competizione maschile, altra doppietta dello Sc Amis de Verrayes grazie a Jody Vittaz (4’53”6) e Teseo Bortolotti (4’56”8) con terza posizione a Mathias Bastrentaz (Sc Gressoney MR; 4’58”2).