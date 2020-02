Sci nordico: CdM, Francesco De Fabiani 13esimo nell’Inseguimento di Trondheim

Francesco De Fabiani in azione

Conclude con un ottimo tredicesimo posto Francesco De Fabiani la 30 km Inseguimento in tecnica classica a Trondheim (Norvegia) del Fis Ski Tour 2020, tappa della Coppa del Mondo di Fondo, facendo registrare il nono tempo di giornata.

Lo Ski Tour si è concluso con sei norvegesi nelle prime sei posizioni, con il gradino più alto occupato da Paal Golberg (1h 23’51”6) a precedere, di 28”9, Simen Hegstad Krueger e, di 30”1, Hans Christer Holund. Tredicesima posizione assoluta per Francesco De Fabiani (Cse; 1h 29’29”2); 42° Paolo Ventura (Cse); non ha preso il via Federico Pellegrino.

Tripletta norvegese nella 15 km femminile, grazie a Therese Johaug (41’13”8) seguita da Heidi Weng (44’54”6) e da Ingvild Flugstad Oestberg (44’55”3). Miglior azzurra al traguardo, 24°, Elisa Brocard (Cse; 54’35”7; 37° tempo di giornata).

EC Snowboard

Tappa di Coppa Europa di Snowboardcross a Grasgehren (Germania) vinta dallo spagnolo Lucas Eguibar davanti al francese Merlin Surget e a Matteo Menconi (Cse), con quarto Filippo Ferrari (Cse). Al 31° posto Tommaso Leoni (Cse); 38° Devin Castello (Aosta Snowboard club); 51° Michele Godino (Cse). La gara odierna è stata annullata.