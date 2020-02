Hockey su ghiaccio f: Le Girls dei Gladiators ripartono dall'ultimo posto in classifica

IHL W, Campionato nazionale – Aosta, Sabato 22 febbraio 2020, Ore 16

HC Girls Project – Valdifiemme HC F. 3-7 (1-1, 1-4, 1-2)

HC Girls Project: Elena Tosatto, Martina Ferrario, Carmen Ribet, Chiara Vola, Martina Tovo, Sharon Roccella, Monica Villa, Rebecca Fiorese, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Laura Coppes, Micaela Bellussi, Federica Dell'Acqua, Anastasia Ceruti, Corinna Faverzani, Giulia Fiore, Sofia Gisonna, Enja Chiarini, Ester Herin, Beatrice Parini. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Marta Mazzocchi (2), Sharon Roccella.

Finisce davanti al pubblico della patinoire di corso Lancieri il campionato delle HC Girls Project. Da ultime classificate della seconda fase, le ragazze della squadra promossa dalla nostra società non accedono ai playoff, ma non è alla classifica che si guarda quando si inizia un cammino. Perché questo è accaduto, ad Aosta, in questa stagione: con la chiusura di alcune squadre femminili del nord-ovest, alle ragazze non sarebbe rimasto molto da scegliere tra smettere di giocare, o andarlo a fare in società molto più lontane. I Gladiators hanno voluto offrire loro un'alternativa, una possibilità. Le Girls Project non hanno mai vinto, ma hanno messo a segno, nelle due fasi, tredici reti in tutto. E' un inizio, per l'appunto. Per ora, le ragazze meritano l'abbraccio ideale di pubblico e società per lo spirito con cui si sono dedicate (le trasferte sono state tutte a centinaia di chilometri dal nord-ovest). Il resto si vedrà in futuro.