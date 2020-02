Ginnastica: Individuale Silver, i leoni dell'Olimpia sbancano Torino

Conquistano il PalaRuffini di Torino con sei meritati podi, i nove ginnasti dell’Olimpia Aosta che hanno partecipato alla prima prova del Campionato Individuale Silver di ginnastica. Soddisfatto l’allenatore Andrea Dondeynaz, che nella prestazione dei suoi ragazzi ha trovato conferma di una crescita continua a livello agonistico e qualitativo.

Nel programma LC, oro per Kien Fogliadini, argento per Gabriel Fuccio (entrambi categoria Allievi 1 2011) e bronzo per il veterano Alessandro Ledda (Junior 2002). Nel programma LA oro per l’Allievo 3 Maxim Carere (2007), alla sua prima competizione di ginnastica artistica, mentre gli allievi A1 si piazzano tutti in un range di due decimi di punto: medaglia di bronzo per Devis Massari, seguito da Riccardo Durello, Elia Borre e Erik Mombelli, rispettivamente 6°, 7° e 8°. Infine nel programma LD - categoria Allievi 2 - è medaglia di bronzo anche Ruben Vitulli.