Calcio: Promozione; Charvensod innocuo contro il Volpiano

Resta sull'orlo della zona playout lo Charvensod di mister Fermanelli che alla sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione non va oltre uno sterile 0 a 0 casalingo contro il Volpiano. La squadra si trova ora in 11esima posizione con 27 punti e domenica prossima affronterà in trasferta l'Ivrea Banchette che è quartultima.

"La distanza di 9 punti dalla zona retrocessione, ovvero dal Caselle al terzultimo posto, ci lascia un margine di sicurezza per guardare ai prossimi impegni con serenità ma certamente senza abbassare la guardia - commenta Fermanelli - dobbiamo anzi stringere le maglie della difesa più di quanto abbiamo fatto finora ma soprattutto osare di più in attacco". Ieri al 'Guido Saba' i charvensolen non si sono mai resi particolarmente pericolosi e meno di loro è riuscito a fare il Volpiano; ne è sortito un match privo di emozioni e 'trascinato' al fischio finale dai tanti fischi del pubblico.

