Tutti i numeri di Federica Brignone dalla A alla Z; raggiunta Isolde Kostner

Il successo di Federica Brignone nella combinata alpina di Crans Montana permette all'Italia di toccare quota 92 successi nella storia dello sci alpino femminile. La valdostana aggiorna il suo invidiabile curriculum a quota 15 trionfi e raggiugne Isolde Kostner, il prossimo obiettivo è Deborah Compagnoni, che comanda a quota 16. Di seguito il riassunto.



Ecco il dettaglio:

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

15. Federica Brignone (7 GS, 3 SG, 5 AC)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Sofia Goggia (4 DH, 3 SG)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Marta Bassino (GS)

1. Elena Curtoni (DH)

Di seguito tutti i numeri della carriera di Federica Brignone



14/07/1990 - Data di nascita

Milano - Luogo di nascita

La Salle (Ao) - Residenza

Daniele - Nome del padre

Maria Rosa - Nome della mamma

Davide - Nome del fratello

Centro Sportivo Carabinieri - Società di appartenenza

228 - Le presenze in Coppa del mondo

28/12/2007 - Esordio in Cdm nel GS di Lienz, non si qualificò per la 2a manche

28/11/2009 - Primo podio in carriera, terzo posto nel GS di Aspen

38 - Podi complessivi in Coppa del mondo, dietro a Kostner (51) e Compagnoni (44)

15 - Le vittorie in Coppa del mondo

1298 - I punti sinora conquistati nella Cdm 2019/20, nuovo record assoluto: battuta Sofia Goggia, che aveva totalizzato 1197 punti nella Cdm 2016/2017

895 - Il precedente record personale di punti realizzato nel 2016/17

3 - Le discipline in cui ha vinto in Cdm: 7 giganti, 3 supergiganti, 5 combinate alpine

2 - Le italiane ad avere vinto in almeno 3 discipline: Deborah Compagnoni e Federica Brignone

4 - Le diverse discipline in cui è salita sul podio in Cdm: supergigante, discesa, gigante, combinata alpina

1 - Le coppe di specialità vinte in Cdm: combinata alpina 2018/19

3 - I podi conquistati nelle classifiche finali di specialità in Cdm: 2a AC 2016/17, 3a AC 2017/18, 1a AC 2018/19

1 - Le medaglie olimpiche: bronzo GS PyeongChang (Kor) 2018

1 - Le medaglie mondiali: argento GS Garmisch (Ger) 2011