Sci: Coronavirus, stop alle gare per sette giorni ma ok a Coppa Mondo La Thuile

La Federazione degli sport invernali-Fisi ha deciso di sospendere tutte le competizioni di sci e biathlon per almeno 7 giorni, allo scopo di evitare possibili contagi con il coronavirus. Provvedimento che però non intaccherà le due gare di Coppa del Mondo di Sci femminile La Thuile, in programma sabato e domenica prossima. Queste due prove, infatti sono sotto egida della Federazione Internazionale dello Sci e non di quella italiana.

“In ottemperanza alle indicazioni fornite dal Governo al CONI - si legge in una nota della Fisi - la Federazione Italiana Sport Invernali ha immediatamente provveduto per ragioni di cautela e massima precauzione alla sospensione delle manifestazioni agonistiche previste dal calendario federale per la giornata di domenica 23 febbraio sia in Lombardia che in Veneto, e ha deciso in aggiunta di estendere la medesima sospensione all'intero territorio nazionale per tutta la prossima settimana, in attesa del perfezionamento di ulteriori provvedimenti che verranno forniti dallo stesso Consiglio dei Ministri”.