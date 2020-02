Tennis: I Giovani valdostani in poule finale al torneo Federtennis

Da dx: Jacopo Battilani, Erik Montegrandi, Alaska Denchasaz, Gaia Paonessa, Fabio Paonessa, Sara Boccato. In ginocchio da sn: Etienne Montegrandi, Claire Susanna, Marco Chiucchiurlotto e André Susanna

Vittoria della Rappresentativa Regionale Giovanile della Federtennis Valle d'Aosta oggi nello scontro diretto per l'accesso alla poule finale della manifestazione. I giovanissimi tennisti rossoneri sono scesi in campo a Ghiffa contro la Rappresentativa di Verbania; le due squadre guidavano il girone di qualificazione, ma solo una poteva andare al tabellone finale.

La Valle d'Aosta grazie ad una buonissima prestazione di tutti i suoi elementi si è imposta per 8 incontri a 1 grazie alle vittorie nei singolari di Jacopo Battilani, Gaia Paonessa, Etienne Montegrandi, Marco Chiucchiurlotto, Sara Boccato e dei doppi giocati dalle coppie Battilani - Susanna, Paonessa - Denchasaz e Boccato - Chiucchiurlotto.

La fase finale ad eliminazione diretta si giocherà a partire dal 15 marzo; la Valle d'Aosta affronterà una delle tre teste di serie che potranno essere le formazioni di Torino, Cuneo o Alessandria.

