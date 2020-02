Brignone superstar a Crans-Montana: vince la quarta combinata alpina consecutiva sul tracciato svizzero prendendosi la vetta della Cdm

E sono quattro. Per la quarta stagione di fila Federica Brignone non lascia scampo a nessuna avversaria nella combinata alpina di Crans-Montana prendendosi un meritato successo al termine di due manche concluse sempre in testa. La valdostana ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe prima nel supergigante dove ha pennellato traiettorie uniche unite ad una velocità e ad una aggressività da campionessa vera, e poi nello slalom chiuso con il miglior tempo di sessione. Solo Petra Vlhova, dolorante ad un ginocchio, ha provato a tenerle testa senza però riuscirci causa inforcata nella manche conclusiva. Alla fine l'austriaca Franziska Gritsch ha centrato il secondo posto con un ritardo di ben 92 centesimi, terza invece Ester Ledecka a quasi due secondi dalla vetta.



Brignone saluta la località svizzera in testa alla classifica della Cdm con 1298 punti (nessuna italiana era arrivata a totalizzare un punteggio così alto nella storia), ben 73 lunghezze in più di Mikaela Shiffrin, mentre è attardata Vlhova (1139 punti), oggi a mani vuote. Ma non è finita qui: la carabiniera può vantare anche il pettorale rosso nel gigante e combinata alpina dove il trionfo è ormai ad un passo. Inoltre la valdostana tocca quota 15 successi in Cdm come Isolde Kostner metterendo nel mirino Deborah Compagnoni, avanti di una vittoria. Compagnoni che invece è stata raggiunta nel record di trionfi centrati in una sola stagione (5), primato condiviso con la Putzer.



Sarà una giornata da ricordare a lungo anche per Laura Pirovano, per la prima volta nella sua carriera nella top 10 della Cdm: la 22enne di Spiazzo ha costruito l'impresa piazzandosi settima nel superG, e poi ha saputo amministrare al meglio lo slalom chiudendo così al decimo posto. Sfortunata Elena Curtoni, fermata da una inforcata nella seconda parte della prova, mentre non sono andate oltre la prima run Marta Bassino e Nicol Delago, entrambe finite fuori pista nella curva che immette al muro conclusivo. Un grande peccato soprattutto per la cuneese, la quale risultava addirittura più veloce di Brignone nei primi intermedi.



Ordine d'arrivo AC femminile Cdm Crans-Montana (Sui):

1. BRIGNONE Federica ITA 1:56.24

2. GRITSCH Franziska AUT +0.92

3. LEDECKA Ester CZE +1.92

4. GISIN Michelle SUI +1.93

5. HOLDENER Wendy SUI +2.49

6. FERK Marusa SLO +2.50

7. REMME Roni CAN +2.77

8. MERRYWEATHER Alice USA +3.24

9. KOPP Rahel SUI +4.02

10. PIROVANO Laura ITA +4.28



CURTONI Elena ITA non ha terminato la manche

DELAGO Nadia ITA squalificata



DELAGO Nicol ITA non ha terminato la manche

BASSINO Marta ITA non ha terminato la manche