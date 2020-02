Bocce: A2; il Nus vince e salda il primo posto in classifica

Si sono disputati mercoledì 19 febbraio gli incontri del girone di ritorno dei vari campionati di bocce per società. Nel campionato di Serie A2 il Nus ha vinto a Domodossola contro la Bocciofila Masera per 14 a 13, mentre la società Bassa Valle Helvetia si è imposta sulla società Andora per 23 a 4; questi risultati permettono alle formazioni valdostane di saldare le loro posizioni in classifica, guidata dal Nus con 22 punti mentre la Bassa Valle è in terza posizione con 17 punti.

In serie A Femminile la Bassa Valle Helvetia ha perso entrambi gli incontri in cui era impegnata, uscendo sconfitta per 22 a 16 contro la società Borgonese e per 21 a 14 contro la bocciofila Forti e Sani.

In Promozione Maschile, l'Aostana Zurich è stata sconfitta in casa per 5 a 17 dalla società Enviese, scivolando cosi al penultimo posto in classifica.

Nel Campionato di Prima Categoria la società del Le Carreau ha perso in casa contro la bocciofila San Candido di Murisengo per 4 a 14; infine nel Campionato di promozione Femminile la Bocce Zerbion ha perso in trasferta ad Asti contro la società Perosini per 12 a 4.