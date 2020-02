Winter Vertical Courmayeur: due settimane al via della nuova gara VDA Trailers

È tempo di scaldare i motori e testare il “fieno” messo da parte durante la preparazione invernale in vista dell’inizio della stagione. C’è tanta attesa per la prima, grande novità del 2020 in casa VDA Trailers. Partirà infatti sabato 7 marzo la prima edizione del Winter Vertical Courmayeur, un vertical in notturna da correre sulla neve delle piste del comprensorio delle Funivie Courmayeur Mont Blanc. A rendere ancora più suggestiva la cornice sarà l’atmosfera della serata, con la luna in fase crescente che si prepara a diventare “super”: gli atleti saranno ben ripagati della loro fatica.



Due le gare in programma, entrambe in partenza alle 18 da Dolonne. Chi vorrà tentare per la prima volta un approccio con una gara di sola salita sulla neve può optare per il WV500: 500 metri di dislivello che si sviluppano lungo 3 km fino ai 1700 metri di Plan Chécrouit, dove i finishers troveranno ad attenderli un ristoro presso il Ristorante Christiania, prima di tornare alla “base” a Dolonne in vista della cena e della serata di festa che li attenderà al Courmayeur Mountain Sport Center. Il tempo massimo per finire la gara è di 1h30.



La sfida dei partecipanti al WV1000, invece, dal ristoro di Plan Chécrouit proseguirà verso il Col Chécrouit in linea retta, per arrivare presso Chez Croux a quota 2240 metri. Un percorso di circa 5 km da concludere in 2h30. Per tutti l’obbligo è di correre con la frontale ed indossare dei ramponcini.



Le iscrizioni rimarranno aperte sul sito www.100x100trail.com fino al 29 febbraio. Sono già più di cento gli iscritti, con sei nazioni rappresentate: Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito e Finlandia. La vittoria del WV1000, al momento, sembrerebbe essere una sfida a due tra Dennis Brunod, forte trailer valdostano, e Petter Restorp, vincitore del Winter Eco Trail – by Night nel 2019, gara di cui il Winter Vertical Courmayeur ha preso il posto. Tra le donne, occhi puntati soprattutto su Marcella Pont e Natalie White.

Il programma

La consegna dei pettorali avverrà al Courmayeur Mountain Sport Center a partire dalle 14, con il deposito sacche (che poi verranno portate agli arrivi) aperto fino alle 17. Al Courmayeur Mountain Sport Center durante la serata ci saranno poi la cena, le premiazioni ed un DJ set per intrattenere e divertire gli atleti ma anche amici e curiosi.

