Sci nordico: A Cogne va in scena 'Galoppa e Coulatta'

Una gara di corsa e una di sci di fondo, ma soprattutto tanta allegria in un ottica di fair play sportivo e umano. Tutto questo è 'Galoppa e Coulatta', manifestazione agonistico-goliardica organizzata per le 18 di oggi, venerdì 21 febbraio a Cogne.

La gara in staffetta o in solitaria per gli under 21 ha come start e traguardo i Prati di Sant’Orso e prevede tre chilometri di corsa sulla neve in due giri di un anello di 1,5 km, poi quattro chilometri di sci di fondo organizzati in due giri su percorso di due km. E' stata ideata anche una gara per bambini e ragazzini nati tra il 2005 ed il 2010, ovvero la 'Galoppa e Coulatta Meinò', che si snoda in un percorso di 1,5 km di corsa sulla neve e altri due chilometri di pista di fondo.

Al termine della competizione pizzata, premiazione e festa al Bar Grivola di Cogne.

I premi saranno assegnati alle prime tre squadre assolute; alle prime tre squadre miste; alle prime tre squadre femminili; alle prime tre squadre 'Galoppa e Coulatta Méinò'; al miglior runner; al miglior fondista; al primo uomo Individuale; alla prima donna Individuale; alla squadra con 'più Stile'; infine sono previsti premi a sorteggio