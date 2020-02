Ciclismo: Dopo il cross è temto di Mountain bike

Sabato 22, a Banyoles (Catalogna; Spagna), nei pressi di Girona, il primo appuntamento con l’Uci Junior Series, dove saranno impegnati Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), Giulia Challancin e Filippo Agostinacchio (Scott Italia – Libarna). Domenica 23, a Albenga (Savona), la gara nazionale Xco, dove saranno presenti numeri atleti dei sodalizi valdostani.

Ed è stato anche un inverno piuttosto movimentato per quanto concerne il ‘mercato’ del mondo del ciclismo valdostano, che a oggi conta, sedici sodalizi affiliati.

Tra i movimenti, il passaggio di Andreas Vittone dal Monte Tamaro alla Ktm; Yannick Parisi dal Pila Bike Planet all’Hard Rock Race Team; Pietro Megetto dall’Xco Project alla Young Bikers Team Balmamion; Thierry Grivel dal Pila Bike Planet alla Silmax Racing Team; Lara e Davide Balmino dal Cs Lys alla Canavese Mtb; Matteo Balestrini e Matteo Cerrato dalla Orange Bike Team al Vigor Cycling Team; Giosué Tomasi Cont dalla Orange Bike Team alla Ciclistica Rostese; Alessandro Colombo dalla Vtt Arnad alla Morenic Cycling Team; Edoardo Debernardi dalla Vtt Arnad alla Flower Bike; Davide Aresca da Gs Aosta alla Canavese Mtb.

Resta in maglia Rdr Italia Factory Nicole Pesse, società che parte per un ritiro marino in questi giorni, così come il Vc Courmayeur MB, che dopo la gara in riviera ligure, domenica, resterà in raduno a Finale Ligure.