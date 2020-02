Scherma: Successi dei piccoli grandi schermitori valdostani a Torino

Domenica scorsa si è svolta allo storico Circolo Scherma Torino al Parco del Valentino la bella “Festa Bimbi”, gara per le categorie non agonistiche dei piccoli schermitori under 10 organizzata dal Comitato Regionale Scherma Piemonte-Valle d’Aosta.

I colori valdostani sono stati rappresentati dai giovani ma agguerriti spadisti del Circolo Scherma Aosta Nicole Creazzo (2011) e Nicolas Artosi (2010).

Pur non essendoci classifica finale, i nostri campion - cini si sono distinti nella formula di gara a due gironi.

Nicolas Artosi ha infatti totalizzato 5 vittorie su 6 assalti e Nicole Creazzo 3 vittorie su 6 assalti nel primo girone, vittorie che hanno concesso loro di “staccare il pass” per far parte nella fase di gara successiva ai “gironi dei migliori” conclusa per Nicolas con 3 vittorie su 6 e per Nicole con 2 vittorie su 6.

Per conoscere il mondo della scherma olimpica in Valle d’Aosta si può contattare il Circolo Scherma Aosta visitando il sito www.circoloschermaaosta.it o la pagina facebook “Scherma Aosta”.