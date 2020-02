Sci: Brignone subito sugli scudi a Crans-Montana: è seconda nella prova di discesa

Federica Brignone ha confermato il suo grande feeling con la pista di Crans-Montana anche nella prima ed unica prova di discesa che ha aperto la quattro giorni di gare sul tracciato svizzero.

La valdostana, capace di vincere ben tre delle ultime quattro combinate alpine disputate a Crans-Montana, ha realizzato il secondo miglior tempo della sessione: solo una superba Nina Ortileb, più veloce di quasi un secondo, è riuscita a sopravanzarla.

Tra le azzurre si è messa in evidenza anche Francesca Marsaglia, sesta davanti alla slovacca Petra Vlhova: la 30enne dell'Esercito ha dimostrato grande sicurezza, e solo 12 centesimi l'hanno separata dalla terza piazza occupata dalla padrona di casa Joana Haehlen.



Ha trovato spazio nella top 10 anche Elena Curtoni, ottava a 1"43, mentre è 13esima Marta Bassino con un ritardo di 1"79. Laura Pirovano ha conquistato un buon 18esimo posto, meglio di quanto ha fatto Nadia Delago, 34esima e staccata di 3"53. La sorella Nicol invece, non ha siglato alcun tempo. Venerdì mattina si comincerà a fare sul serio con il recupero della discesa inizialmente prevista a Rosa Khutor ma annullata a causa del maltempo. L'appuntamento è per le ore 10,05.



Ordine d'arrivo 1a prova discesa Cdm Crans Montana (Sui):

1. ORTLIEB Nina AUT 1:29.05

2. BRIGNONE Federica ITA +0.96

3. HAEHLEN Joana SUI +1.03

4. SCHMIDHOFER Nicole AUT +1.06

5. SUTER Corinne SUI +1.14

6. MARSAGLIA Francesca ITA +1.15

7. VLHOVA Petra SVK +1.17

8. CURTONI Elena ITA +1.43

9. STUHEC Ilka SLO +1.52

10. GUT-BEHRAMI Lara SUI +1.56



13. BASSINO Marta ITA +1.79

18. PIROVANO Laura ITA +1.96

34. DELAGO Nadia ITA +3.53

38. GASSLITTER Verena ITA +4.19



DELAGO Nicol ITA non ha terminato la prova