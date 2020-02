Moto: Ice Trophy; domenica ultima prova a Breuil-Cervinia

Sarà la pista IKC di Breuil-Cervinia ad ospitare, domenica 23 febbraio, l’ultima prova dell’Ice Trophy. Dopo gli appuntamenti di Saint-Rhémy-en-Bosses (Ao) e Pragelato (TO), i piloti si ritroveranno al cospetto del Cervino per contendersi il titolo di campione interregionale e l’appellativo di “Re del traverso su ghiaccio”.

Il tracciato, disegnato dall’ex pilota di rally Massimiliano Musso, sarà molto tecnico e tortuoso e privilegerà la ciclistica del mezzo e le doti di guida piuttosto che la potenza e la velocità assoluta. La classifica generale è saldamente guidata dal varesino Marco Belli (Motoclub ditraverso) per la classe under 250cc e dal valdostano Alain Dayné (Motoclub Pollein) per la classe over 250cc: entrambi arriveranno a Cervinia forti da due vittorie consecutive ottenute nelle precedenti prove.

Tuttavia i giochi sono ancora aperti e ci sono molti piloti che potrebbero insidiare gli attuali leader aggiudicandosi il campionato. La giornata di gara, che partirà dal mattino, prevede prove libere e cronometrate, batterie eliminatorie e scontri finali.

Organizzatore dell’evento è il Motoclub Pollein, supportato dal Motoclub TTN di Novara con il patrocinio del Comune di Valtournenche. Per ulteriori informazioni www.icetrophy.com