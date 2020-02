Calcio: In Eccellenza prove di fuga per il Pdhae per l’Aygreville pareggio di rigore

Fuga per la vittoria quella del PDHAE nel campionati di calcio di Eccellenza con il netto 0-3 di domenica 16 febbraio al Bassanino di Cigliano ai danni della Alicese Orizzonti dell’ex Amato con il gol di Gonzales e la doppietta di Borrettaz. Adesso la squadra di Cretaz guida la graduatoria con 5 punti sul Borgovercelli.

Rinviato ancore, nella stessa categoria, l’appuntamento con i tre punti per l’Aygreville. Un rigore di Colombo ed uno di Cuneaz fissano il risultato nello scontro diretto contro la Romentinese e Cerano sull’1-1, lasciando le due formazioni al terzo posto ad un punto dal Borgovercelli.

In Promozione si complica la situazione per lo Charvensod. La squadra di mister Fermanelli dopo la sconfitta (3-1) con l’Unione Bussoleno Bruzolo si trova ora in zona play out.

Con lo stesso punteggio (3-1) in Prima categoria il Grand Paradis ha ceduto le armi davanti al Colleretto. Sconfitto anche il Quart (0-2) con la Bosconese mentre il Saint-Vincent Châtillon ha fatto suo (1-0) il difficile incontro con il Locana.

In Seconda categoria l’Aosta 511 si aggiudica con un rotondo 3-0 il derby con lo Chambave; vittoria anche per CGC Aosta (2-0) sul Lessolo e Montjovet Champdepraz che ha battuto 1-0 la Dilettantistica Biella mentre il Valdigne cede all’ultimo (1-0) al Valchiusella.

In Terza categoria, infine, il Grand Combin regola il Quincitava con un perentorio 4-2.