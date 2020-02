Sci: CdM Femminile, azzurre a tutto gas sulle piste di La Thuile

È iniziata questa mattina a La Thuile la tre giorni di allenamento per la squadra nazionale femminile italiana, in vista delle gare di Coppa del Mondo che si svolgerà i prossimi 29 febbraio e 1 marzo.

Il manto nevoso, a detta delle atlete oggi si presentava abbastanza facile, non essendo ancora particolarmente ghiacciato.“Sicuramente tra 2 settimana, la pista sarà diversa. - commenta Elena Curtoni - troveremo quasi sicuramente un manto ghiacciato, come piace a noi. La pista è sempre bellissima, tecnica e molto varia. 4 anni fa, ottenni già buoni risultati, ma quest’anno punto almeno al podio”. Le azzurre oggi hanno effettuato mediamente cinque prove di SuperG, impegnando la pista dalle 8.30 alle 11.30.

“È un piaceregrande tornare a La Thuile - dommenta Francesca Marsaglia - ricordo con grande piacere le gare di 4 anni fa, organizzazione perfetta e pubblico veramente speciale, come poche altre volte abbiamo trovato in Coppa del Mondo”.

Molto soddisfatti anche gli allenatori. “Sicuramente provare la pista per noi è un bel vantaggio considerando anche il fatto che non si correranno ne la Discesa ne le prove, le nostre atlete avranno un bel vantaggio in Super”. Gli allenamenti continueranno domani, con Federica Brignone e Marta Bassino in pista.