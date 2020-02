Weelchair Curling: Disval detta legge in terra trentina

Trasferta ricca di successi per le formazioni aostane della Disval impegnate a Cembra (Tn) nella terza giornata del Campionato Italiano di Weelchair Curling.

A dominare la scena è stata la formazione della Disval Asd ma è stata buona anche la prestazione della Disval Vda che ha sconfitto i trentini dell’Albatros per 8 a 3.

Dopo avere perso all’esordio per 7 a 8 all’ultimo end contro Albatrostone, la Disval Asd ha inanellato solo vittorie. Prima la squadra si è presa la rivincita sull’Albatros Trento con un secco 13 a 4, poi supera per 9 a 7 il Cortina 66 e liquida anche il Curling Club Claut con un perentorio 9 a 5.

Niente da fare, invece per la Disval d Vda che perde 1 a 11 contro Claut e 1 a 9 contro il Cortina. In questa terza giornata, nell’ultimo incontro, il Claut sconfigge per 10 a 3 l’Albatros Trento e perde 3 a 8 contro l’Albatrostone. Hanno giocato nella Disval Vda: Davide Cassisi, Irene Formento, Tripodi Fabio, Marco Munari, per la Disval Asd Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi, Fabrizio Bich, Egidio Marchese.