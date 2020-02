Pattinaggio artistico: Tanti podi e il secondo posto Best Team Trofeo Arcobaleno per Skating Club Courmayeur

Nella giornata di sabato Gaia Zamponi ha ottenuto un brillante secondo posto per la categoria Junior, stesso risultato portato a casa da Selma Tomei 2° nella categoria Novice, mentre Gaia Caglianone ha conquistato il primo posto,nella categoria Novice Open accompagnata sul podio dalla compagna di squadra Elodie De Lio 3° classificata.

I primi a scendere sul ghiaccio nella seconda giornata sono stati, invece, i giovanissimi delle categorie Pulcini: tra i Rossi, 1° posto a parimerito per Ben Mosca Barberis, risultato eguagliato anche da Chiara Pariona 1° tra i Verdi femminile e da Luca Framarin 1° tra i Verdi maschile.

Ottima conferma anche per Asia Sudati che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Esordienti A Femminile Girone 1, un successo accompagnato dall'8° posto di Carlotta Corradino a parimerito tra le Esordienti A Girone 2 si sono difese Valentina Floris e Matilde Mazza che si sono classificate none a parimerito, mentre Sophie Di Nuzzo è arrivata 7° tra le Esordienti B Femminile Girone 1.

Buoni risultati anche dalla categoria Esordienti B Girone 2 dove brilla il 3° posto di Matilde Lemma accompagnato dall'11° a parimerito di Martina Cocca, nella categoria Principianti A è arrivata la doppietta con Chiara Cairo 1° e Alice Benvenuto 2°, completata dal 6° posto di Viola Tripodi. Ha chiuso la giornata la categoria Cadetti con Anne Marie Chabod 2° e Matilde Zamponi 6°.

Tutti risultati che hanno permesso allo Skating Club Courmayeur di conquistare il 2° posto nel Premio Best Team dietro solo al Varese Ghiaccio. Ed ora per gli atleti delle Intersociali, una settimana di pausa fino a domenica 29 febbraio quando saranno impegnati in trasferta a Torre Pellice per il 1° Memorial Beppino Levati..