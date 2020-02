Karate: Grandi prestazioni ad Arese del Libera Energia Karate

Ottima prestazione per gli atleti di Libera Energia Karate alla prima tappa del campionato nazionale Oipes ad Arese gara con oltre 360 atleti.

La società presieduta da Monica Costa è rientrata con un terzo posto nella categoria bambini maschile cinture gialle per Patrizio Gabriel; un 2° posto nella categoria cadetti femminile cinture verdi per Valentina Fioravanti. E ancora un 3° posto nella categoria juniores maschile cinture marroni per Federico Fasoli, e un 2° posto nella categoria master femminile cinture verde per Chiarello Loretta.