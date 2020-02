Calcio: Promozione, Charvensod sempre più nel baratro

Si complica la già disagevole situazione in classifica per lo Charvensod alla 20esima giornata del campionato di Promozione. La squadra di mister Fermanelli dopo la sconfitta per 3-1 con l’Unione Bussoleno Bruzolo si trova ora in zona play out. Con lo stesso punteggio (3-1) in Prima categoria il Grand Paradis ha ceduto le armi davanti al Colleretto.

Sconfitto anche il Quart (0-2) con la Bosconese mentre il Saint-Vincent Châtillon ha fatto suo (1-0) il difficile incontro con il Locana. In Seconda categoria l’Aosta 511 si aggiudica con un rotondo 3-0 il derby con lo Chambave; vittoria anche per CGC Aosta (2-0) sul Lessolo e Montjovet Champdepraz che ha battuto 1-0 la Dilettantistica Biella mentre il Valdigne cede all’ultimo (1-0) al Valchiusella. In Terza categoria, infine, il Grand Combin ha regolato il Quincitava con un perentorio 4-2.

RISULTATI E CLASSIFICHE