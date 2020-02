Ginnastica AM: Un primo, un secondo e un terzo posto per la Gym-Aosta a Torino

Sabato 15 febbraio, al “Palaginnastica” di Torino, la Gym-Aosta è stata impegnata con la propria squadra agonistica di ginnastica artistica maschile nella 1° prova del “Campionato Individuale Silver”.

Sono stati 5 i ginnasti che sono scesi in pedana su diversi livelli tecnici e in differenti categorie. E i risultati sono stati davvero da urlo! Cominciando dai più piccoli, nel livello LA hanno gareggiato, su 5 attrezzi, parallele, sbarra, volteggio, trampolino e corpo libero, gli “allievi 1” Christian Ceravolo e Mattia Coutandin.

Il primo ha sfiorato il podio con un ottimo 4° posto e un totale di tutto rispetto, 45.30, con 4 punteggi sopra gli 11 punti, e il secondo gli è arrivato subito dietro, con un altrettanto buon 5° posto e un totale di 44.10. Nel livello LB, agli stessi attrezzi, si è presentato, nella categoria “allievi 3”, Samuel Zilio, che ha sfiorato la vittoria giungendo 2° con il punteggio complessivo di 44.90, con un notevole 11.90 al volteggio.

Nel livello più elevato, quello LC, sono invece scesi in pedana 2 ginnasti Gym, che si sono esibiti a 6 attrezzi: parallele, sbarra, volteggio, anelli, cavallo con maniglie e corpo libero. Nella categoria “junior 1”, Massimo Marzenta è giunto splendido 3° con il totale di 43.40, mentre il risultato con il botto è arrivato dalla categoria “junior 2” con la grande vittoria di Matteo Figliuzzi con il punteggio complessivo di 46.90, con due 11.90, alla sbarra e al volteggio, e un 11.70 alle parallele. Grande è stata la soddisfazione per la tecnica Ramona Feo e per tutta la Gym-Aosta.