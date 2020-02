Calcio: ECC A; Il Pont va in fuga

Un gol di Ramiro Gonzalez, due di uno scatenato Borettaz: 0-3 ad Alice Castello per il Pont Donnaz di Roberto Cretaz. E' cambiato tutto: il Pont, ora, è la squadra da battere! Cinque punti di vantaggio sul BorgoVercelli, che pareggia 1-1 a Stresa, sei sull'Aygreville che riprende nel finale la RomentineseCerano (botta e risposta tra Colombo e Cuneaz, 1-1).

I numeri della capolista si fanno davvero convincenti: 8 vittorie consecutive, ultima sconfitta il 17 novembre in casa contro il Borgaro. A proposito del Borgaro: la sconfitta per 1-0 in casa Pianese ricaccia indietro la squadra di Licio Russo, tornata a -9 dalla vetta. Decisivo il gol dell'ex Pasquero.

Tra le vittorie più importanti di giornata c'è quella del Rivoli, epica quanto importante: sotto 3-1 a Trino la squadra di Rista trova energia, gol e qualità per vincere 3-4 grazie ad un rigore di Drago, a Capocchiano e alla doppietta di Cravetto. Aggancio riuscito in classifica a ridosso tra la zona salvezza (ora a -2) e quella playout.

Esultano anche Accademia Borgomanero (5-1 alla Fulgor), Oleggio (3-2 al Baveno) e La Biellese (3-0 alla Pro Eureka).

NUOVA CLASSIFICA