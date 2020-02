Biathlon: Didier Bionaz sfiora il podio dell'Ibu Cup, bene anche Nicole Gontier

Due sprint hanno animato il sabato della Val Martello, che per la seconda settimana di fila ospita l'Ibu Cup. Sul circuito di casa si è messo in evidenza Didier Bionaz, quarto e separato dal podio da soli 3"5: il 20enne nato ad Aosta ha disputato una ottima prova, pagando a caro prezzo un errore dal poligono. Senza questo Bionaz avrebbe potuto tranquillamente entrare tra i migliori tre dove è presente lo svizzero Jeremy Finello seguito dal russo Said Karimulla Khalili e dal norvegese Lars Helge Birkeland. Nettamente più dietro Thierry Chenal, 23esimo a 1'26"9.



L'Italia ha ben figurato anche tra le donne con Nicole Gontier, sesta e distante una manciata di secondi dalla terza piazza occupata dalla ucraina Yuliia Zhuravok, precisa nelle serie di tiro. Pulite dal poligono lo sono state anche Elisabeth Hoegberg e Synnoeve Solemdal, rispettivamente in prima e seconda posizione. Bene anche l'azzurra Irene Lardschneider, decima e seguita da Alexia Runggaldier.



Ordine d'arrivo Sprint 10 km maschile Ibu Cup Val Martello (Ita):

1. FINELLO Jeremy SUI 0 24:20.4

2. KHALILI Said Karimulla RUS 1 +18.8

3. BIRKELAND Lars Helge NOR 1 +24.5

4. BIONAZ Didier ITA 1 +28.0

5. BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 2 +29.7



23. CHENAL Thierry ITA 2 +1:26.9

41. GIACOMEL Tommaso ITA 4 +2:02.4

47. MONTELLO Giuseppe ITA 3 +2:14.1

50. BRAUNHOFER Patrick ITA 2 +2:20.1

56. ZINI Saverio ITA 3 +2:34.1



Ordine d'arrivo Sprint 7,5 km femminile Ibu Cup Val Martello (Ita):

1. HOEGBERG Elisabeth SWE 0 21:59.7

2. SOLEMDAL Synnoeve NOR 0 +19.0

3. ZHURAVOK Yuliia UKR 0 +36.8

4. SCHNEIDER Sophia GER 0 +38.8

5. PAVLOVA Evgeniya RUS 1 +40.8



6. GONTIER Nicole ITA 3 +41.7

10. LARDSCHNEIDER Irene ITA 1 +1:00.0

11. RUNGGALDIER Alexia ITA 1 +1:01.9

15. COMOLA Samuela ITA 0 +1:07.2

60. TRABUCCHI Beatrice ITA 4 +3:18.4