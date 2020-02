Tennis: Noah Canonico in finale con l'Italia alla Winter Cup

A Veska, in Repubblica Ceca, l'Italia under 12 vola in finale alla Winter Cup. Un contributo deytreminante l'ha dato il nostro Noah Canonico che frequanta l'Accademia del Tennis di Bordighera.

Dopo aver sconfitto la Bulgaria al primo turno, gli azzurrini superano anche l' Olanda per 2 a 1 in semifinale. Ancora una volta, come ieri, il punto della vittoria lo regala la coppia composta dal Raffaele Ciurnelli e Darderi che trionfano 6-1 6-1 contro Boogards/Clermonts.

Per la terza volta consecutiva l'Italia Under 12 è in finale alla Winter Cup, la terza finale per il capitano Luca Sbrascini, la prima per questi ragazzi. Si giocheranno la più importante Coppa europea per gli under 12 contro la Slovenia.