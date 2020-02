Ginnastica: Per la Gym Leinì un oro e tre podi

Nella prima prova del “Campionato Individuale Silver” grande vittoria in LB di Agata Milano tra le “allieve 1”, con Alice Giamattei al 3° posto, mentre tra le “allieve 2” Sophia Comparetto e Ilary Panuzzo salgono entrambe sul 3° gradino del podio Fine settimana di grandi soddisfazioni per la Gym-Aosta, impegnata a Leinì nella 1° prova del “Campionato Individuale Silver” di ginnastica artistica femminile.

Le 9 ginnaste scese in pedana hanno gareggiato su due livelli tecnici diversi, LA3 e LB, e in differenti categorie. Il risultato più clamoroso è arrivato da Agata Milano, vincitrice tra le “allieve 1” in LB, con la compagna Alice Giamattei al 3° posto; sempre in LB ma tra le “allieve 2”, altri due podi per la Gym con Sophia Comparetto e Ilary Panuzzo, terze a pari merito. Da segnalare anche, tra le “allieve 2011”, il 4° posto in LA3 di Margherita Fea.

I risultati di tutte le ginnaste della Gym, suddivisi per livello tecnico e per categoria

LA3

4° Margherita Fea con 36.700

11° Mya Canalini con 35.700

12° Matilde Baldon con 35.150

13° Aurora La Spina con 34.900

LB - allieve 1

1° Agata Milano con 53.50

3° Alice Giamattei con 52.80

LB - allieve 2

3° a pari merito Sophia Comparetto e Ilary Panuzzo con 53.30

In LB, tra le “allieve 3”, ha gareggiato anche Chiara Ferrando, che però si è esibita solo a due attrezzi (trave e corpo libero) perché reduce da un infortunio.