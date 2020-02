Ginnastica M: I Leoni dell'Olimpia a torino per individuale Silver

Sabato a Torino i leoni dell’Olimpia scenderanno in campo per la prima prova del Campionato Individuale Silver. Gli otto ginnasti saranno suddivisi in varie categorie e programmi di gara: il veterano Alessandro Ledda (Junior 2002) gareggerà nel programma LC, così come i compagni più piccoli Gabriel Fuccio e Kien Fogliadini (Allievi A1 2011); l’Allievo A2 (anno 2008) Ruben Vitulli si cimenterà nel difficile programma LD e infine la new entry Maxim Carere (allievo A3 2007) e gli Allievi A1 (2011) Devis Massari, Elia Borre, Eric Mombelli e Riccardo Durello saranno impegnati nel programma LA.

Ad accompagnarli in campo gara l’allenatore Andrea Dondeynaz.