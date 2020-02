Coppa del Mondo di sci alpino: bis di Bertagnolli e Ravelli in Russia

L'arrivo di una perturbazione prevista nella giornata di oggi a Shackalin, in Russia, sede della tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino, cambia il programma della competizione, facendo saltare il giorno di riposo previsto nella giornata di oggi. Nella gara disputata a coppia Bertagnolli/Ravelli non si è fatta trovare impreparata e ha concesso il bis salendo nuovamente sul gradino più alto del podio, sopravanzando lo slovacco Haraus di 41 centesimi di secondo.

Meteo incerto e visibilità precaria non hanno impedito lo svolgimento regolare della gara, complice anche il comitato organizzatore locale che ha preparato in modo impeccabile la pista ed in generale l'accoglienza di atleti e staff nella lontana località russa. Gli aggiornamenti sul programma saranno comunicati in seguito, valutate le previsioni meteorologiche.