Sport invernali: Le Alpiniadi sbarcano in piazza Chanoux

Cinquanta sezioni iscritte, per un totale di 1.500 atleti in gara , con rappresentanze provenienti anche dalla Sicilia dal Lazio. Numeri importanti che scandiscono il crescente successo delle Alpiniadi Invernali, la creatura sportiva dell'Associazione Nazionale Alpini che, seppur solo alla terza edizione, dimostra di avere gambe solide, capaci di camminare con autorevolezza nel sentiero agonistico.

Sono 430 gli iscritti nelle gare di fondo, con partenze in linea a seconda delle categorie, nel prato di Sant'Orso a Cogne. Tra gli atleti un grande azzurro del passato, Gianfranco Polvara, che vinse nella sua categoria nelle Alpiniadi del 2016, e l'inossidabile Valentino Stella che si prenota per il posto più alto del podio.

Per il biathlon i 200 atleti iscritti si confronteranno in piazza Chanoux ad Aosta su un tracciato in plastica, con una serie di cinque tiri in piedi con carabine a raggi laser.

Alle gare di sci alpino parteciperanno 470 Alpini sulle piste Renato Rosa e Bellevue di Pila che un tecnico esperto qual è Mauro Cornaz (azzurro di discesa e talentuoso allenatore, capace di portare alla vittoria olimpica il discesista francese Antoine Deneriaz) ha preparato con grande cura. Tra gli iscritti anche il campione del Mondo di sci d'erba, Riccardo Lorenzone, di Domodossola.

Sempre per lo sci alpino 240 alpini saranno in gara sul tracciato adiacente alla pista Franco Berthod di La Thuile dove a fine mese si disputerà una tappa di Coppa del Mondo. Tra gli atleti in gara , sul tracciato disegnato da Gloriana Pellissier ci saranno anche i campioni in carica, i fortissimi Guido Giacomelli e Walter Trentin della Valtellinese.