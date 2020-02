Karate: Diego Carcassi al Comitato nazionale karate C.S.A.In.

L’obiettivo stabilito dalla Commissione Nazionale consiste nell’affermarsi come nucleo di supporto per il territorio con il fine di interconnettere tutte le diverse realtà regionali e provinciali, grazie all’implementazione della rete di responsabili di settore.

E’ stato inoltre presentato l’organigramma orizzontale della realtà Karate C.S.A.In. al fine di proporre i nominativi per le figure provinciali. La commissione ha infine sottolineato la necessità di fornire delle linee guida per quanto concerne i differenti regolamenti disciplinari.

"È stata una riunione - commenta il responsabile regionale valdostano, maestro Diego Carcassi (nella foto) - durante la quale abbiamo potuto condividere le esperienze tecniche e di promozione sportiva e nuovi progetti, rivolti in particolar modo al mondo dei minori con disturbi del comportamento, della condotta o dell'attenzione".Grande attenzione è stata data ai programmi di formazione dei tecnici, che permetteranno di creare futuri allenatori, istruttori e maestri di grande competenza e professionalità. È stato inoltre discusso il progetto EurEthics, che darà la possibilità ai nostri tecnici di vedere riconosciuti e certificati a livello europeo i propri diplomi, sottolineando l'importanza della qualità necessaria nella formazione."È stato per me importante - aggiunge Carcassi - avere la conferma del supporto che il Comitato Nazionale Karate C.S.A.In. ci ha accordato, nell' ottica di progetti regionali e nella speranza di poter far crescere il karate e le arti marziali valdostane al di là delle differenze di stile e delle visioni di federazioni ed enti, riuscendo in tal modo ad organizzare eventi importanti sul territorio e far crescere i giovani atleti con una prospettiva più ampia e con solide basi tecniche e morali."