Sci: Tutto pronto a La Thuile per prova Coppa Mondo femminile

Mancano meno di 20 giorni alla tappa di coppa del mondo femminile di sci alpino a La Thuile. Dopo 4 anni, il circo bianco tornerà in Valle d'Aosta sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. Sulla pista Franco Berthod, si terrà prima il SuperG e poi la combinata. Sono al momento 74 le atlete accreditate, tra cui le azzurre Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni.

Per la Valle d'Aosta ci sono grandi aspettative non solo sportive, ma anche promozionali: saranno 10 le emittenti televisive che trasmetteranno in diretta l'evento, con 6 nazioni collegate.

A La Thuile sono attese 10 mila persone al giorno, secondo le previsioni rese note oggi, in una conferenza stampa, dal presidente del comitato organizzatore Killy Martinet. "Ognuno per quanto di competenza ha messo il suo tassello per migliorare l'offerta in questo evento, la Valle d'Aosta ha bisogno di rilanciare la propria immagine mettendo in luce i tanti suoi aspetti positivi ", ha evidenziato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche gli assessori Albert Chatrian e Luigi Bertschy, il sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris, il direttore di gara e presidente dell'Asiva, Marco Mosso e il consigliere della Fisi, Dante Berthod.