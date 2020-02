Sci alpino: GP Giovanissimi, alla Scuola Sci Monte Bianco la vittoria nella fase regionale

La Thuile invasa dagli sciatori 'in erba', protagonisti del 43° Gran Premio Giovanissimi di Sci alpino. Sulle piste del comprensorio del Piccolo San Bernardo, poco meno di seicento Baby e Cuccioli – 124 Baby 1 e 151 Baby 2; 159 Cuccioli 1 e 144 Cuccioli 2 si sono contesi i 15 pass per ogni singola categoria, maschile e femminile, che danno diritto alla partecipazione alla fase nazionale, in programma dal 3 al 5 aprile, a Tarvisio (Udine).

A imporsi nella classifica per Scuole di Sci è stata la Courmayeur Monte Bianco, prima in entrambe le categorie, totalizzando 4927 punti, a precedere Pila (2839) e Valtournenche (1799).Organizzata dalla Ss La Thuile, le gare sono state disputate sulla Standard 16 e Chaz Dura. Categoria Baby 1 (anno 2011) - Al femminile, successo di Cloé Bal (Courmayeur MB;47”48) davanti a Sveva Rizzi (Champoluc; 48”77) e Isabel Marie Comune (Gressoney; 48”99).

Al maschile, vittoria di Matteo Bertazzi (Valtournenche; 45”83) seguito da Nicolas Meysseiller(45”89) e Tupac Bustos (47”55), entrambi della Ss Courmayeur Monte Bianco. Categoria Baby 2 (2010) - Doppietta della Scuola di Valtournenche, grazie a CherieDelphie Maquignaz (45”73) e Maya Moras (45”89), con terza Anaïs Vuillermoz Curiat (Pila;46”84). Nei maschietti, ancora Valtournenche in cima al podio, con Alex Carrozza (46”03), a precedere Niccolò Bisi (Champoluc; 46”44) e Edoardo Fortunato (Courmayeur MB; 47”00). Categoria Cuccioli 1 (2009) - Primo e terzo posto ala Courmayeur MB, grazie a Ginevra Sisto Besozzi (38”95) e Hélène Blanchet (39”91) con piazza d’onore a Stella Mellé (La Thuile:39”69).

Nei maschi, Nicolas Fosson (Pila; 38”35) precede la coppia della Monte Bianco, AstorBustos (39”18) e Edoardo Ceroni (39”35). Categoria Cuccioli 2 (2008) - È Virginia Gaglianone (Courmayeur MB; 39”87) aprecedere Grace Conte (del Cervino; 40”24) e Eleonora Samà Sacchi (Valtournenche; 40”73). Al maschile, doppietta della Valtournenche, con Thomas Carrozza (38”42) e Arturo Livia D’Ippolito (38”63), con terzo Francesco Zamuner (Ride’Em Cervinia; 39”02).