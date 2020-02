KL: Spedizione finlandese per cinque azzurri dello sci velocità: al via la seconda tappa della Cdm

Giovedì 13 febbraio a Salla, scatterà la seconda tappa della Cdm di sci velocità. Il team diretto da Alberto Monticone volerà in Finlandia con cinque uomini pronti a dare battaglia: si tratta di Ivan Origone, Emilio Giacomelli, Valentina Greggio e Simone Origone.

Quest'ultimo, vincente nella prima e unica prova stagionale andata in scena a Vars andrà di nuovo a caccia del secondo successo per cercare di aggiudicarsi la dodicesima sfera di cristallo della sua carriera. Ha le stesse intenzioni la Greggio, che però deve già rincorrere nella generale dopo il quinto posto centrato in Francia all'esordio. La due giorni di Cdm si completerà venerdì con altre altre due gare con protagonisti uomini e donne.