Moto: Vincenzo Bove, Starcross Verrès, cambia categoria ma non il risultato

Il giovane pilota della Starcross Verrès Vincenzo Bove con l'anno 2020 cambia categoria passando dalla 65 cc alla 85 cc, rimanendo fedele alla casa austriaca KTM. Cambia la cilindrata, ma non il risultato.

Solamente il rivale Lorenzo Bonino riesce ad avvicinare i tempi del pilota valdostano in una gara di resistenza, che si è disputata ad Orbassano, nella quale Vincenzo Bove si ripresenta sul gradino più alto del podio.

Intanto la Starcross MX Verres testa il ghiaccio con gomme chiodate e lo fa con il pilota Marco Catella (foto), new entry nel motoclub. Catella è stato impegnato in un weekend di gare. A Pragelato dove si è svolta domenica 9 febbraio a la 2° tappa dell'Ice Trophy.

Così racconta il pilota la sua giornata di gara: "Sono riuscito a terminare 6° di giornata nonostante la pista fosse a me non troppo congeniale causa l'elevata velocità del tracciato e alcune chicanes pericolose. Mi ritengo soddisfatto e mi preparo per la 3° e ultima tappa dell'Ice trophy che si svolgerà a Cervinia il 23 febbraio."