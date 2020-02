Ginnastica: La Gym-Aosta impegnata su 5 fronti tra artistica e ritmica

Un fine settimana davvero impegnativo per la Gym-Aosta, quello che vedrà 41 suoi ginnasti e ginnaste scendere in pedana in 5 diverse competizioni interregionali, tra ginnastica artistica maschile, artistica femminile e ginnastica ritmica.

Per quanto riguarda l’artistica maschile, è in programma a Torino la 1° prova del “Campionato di serie D a squadre”, con 3 ginnasti Gym impegnati nel livello LC. Per l’artistica femminile, 16 ginnaste scenderanno in pedana a Chieri per la prova di “Artistica Europa”, programmi Silver Maxi e Silver Top, mentre a Leinì altre 9 ginnaste gareggeranno nel “Campionato Individuale” Silver, livelli LA3 e LB.

Infine, per la ginnastica ritmica, è in programma a Chivasso la gara individuale Silver per le categorie “junior” e “senior”, con 7 ginnaste della Gym in pedana, ma la gara più impegnativa è certamente la 1° prova del “Campionato Gold di serie C”, che si svolgerà a Montegrotto, in provincia di Padova, con 6 ginnaste della Gym- Aosta in pedana.