Ginnastica M: Podio alto per i tre moschettieri della Gym Aosta

Bella prova della squadra di ginnastica artistica maschile della Gym-Aosta, a Torino sabato 8 febbraio, in occasione della 1° prova del “Campionato Silver di serie D”, competizione a squadre per le categorie “junior” e “senior”: i 3 portacolori della Gym, Matteo Figliuzzi, Massimo Marzenta e Federico Zaccuri, si sono infatti aggiudicati la gara nel livello LC con il punteggio complessivo di 133.70.

I ragazzi della tecnica Ramona Feo si sono esibiti su tutti e 6 gli attrezzi dell’artistica maschile, ottenendo dei punteggi significativi un po’ in tutti gli esercizi. Da sottolineare in particolare l’11.80 di Matteo al volteggio, con l’unico salto “Tsukahara” visto in gara, l’11.70 sempre di Matteo al corpo libero, oltre ad un notevole 11.30 agli anelli; bravi anche Massimo alla sbarra con 11.60 e al corpo libero con 11.30 e Federico alla sbarra con 11.20 e agli anelli con 10.80.