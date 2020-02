Atletica: Seyni (Atletica Cogne) si migliora agli italiani indoor

Soddisfazione in casa Atletica Cogne Aosta per la doppia buona prova di Seyni Faye nella prova dei 60 ostacoli promesse. Seyni, al primo anno under 23, si qualifica al millesimo di secondo con le batterie del mattino, migliorando il suo fresco personale di 2/100, col tempo di 8.37.

Nella finale del pomeriggio il nostro atleta fa ancora bene, scende a 8.26 e agguanta il settimo posto, come un anno fa, quando ancora era junior. Soddisfatto il suo allenatore, Adriano Sposato, e nuova occasione di miglioramento tra due settimane, sulla stessa pista di Ancona, per i campionati italiani Assoluti.