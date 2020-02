Sci: Brignone dopo il podio di Garmisch

"Questa stagione sta andando sempre più in salita e per me è semplicemente incredibile. So cosa posso fare con i miei sci, ho una grande confidenza con loro, e penso che l'atteggiamento stia facendo la differenza. Oggi è una vera discesa e sono davvero contenta di come ho sciato". Con la soddisfazione che sprizza da tutti i pori Federiva Brignone commenta così il podio conquistato a Garmisch nella discesa libera dove ha realizzato il terzo tempo-

Dopo Bansko se ne sono sentite di tutti i colori, sulla pista. "Oggi invece - ha replicato alle critiche di allora - è una vera discesa e ho cercato di spingere al massimo, sapevo di aver fatto un errore in cima, però sono stata veloce": Brignone ha dato il massimo ed è soddisfatta. "Oggi la Rebensurg era imbattibile e davvero non guardo i punti, Mikaela - sottolinea - non è qui e mi dispiace molto per quello che le è successo".

Poi con determinazione dice: "Io faccio le mie gare e guardo ai miei risultati e preferisco non parlare del dolore altrui. Domani c'è il superG, io ci proverò. Ripartirò da come ho sciato oggi e vedremo il risultato".