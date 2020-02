Fondo: Pellegrino e Laurent superano il taglio a Falun e si qualificano per le finali delle sprint

Saranno Federico Pellegrino e Greta Laurent a rappresentare l'Italia nelle finali delle sprint di Cdm in scena a Falun, in Svezia. Il poliziotto di Nus infatti, ha concluso al quinto posto le qualifiche che hanno visto piazzarsi davanti a tutti i due norvegesi Erik Valnes e Paal Golberg. Terzo il russo Alexander Bolshunov, a caccia di punti importanti per staccare nella generale lo scandinavo Johannes Klaebo, assente per la rottura di un dito. Non sono rientrati tra i migliori trenta invece Maicol Rastelli, Francesco De Fabiani e Gilberto Panisi. In campo femminile ha superato il taglio Greta Laurent: la 27enne delle Fiamme Gialle è 22esima in una sessione di qualifica dove la svedese Johanna Hagstroem ha fatto registrare il miglior tempo. Alle ore 14,15 il via alle batterie decisive per eleggere i vincitori odierni.