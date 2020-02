Biathlon: Carrara, Gontier e Chenal a caccia di podi Mondiali

Tre atleti valdostani sono stati convocati ai Campionati Mondiali di Biathlon che si andranno scena dal 13 al 23 febbraio prossimi ad di Anterselva (Bolzano). Si tratta Michela Carrara, Nicole Gontier, Thierry Chenal. Per Carrara, campionessa mondiale junior lo scorso anno, si stratta dell'esordio ad un campionato del Mondo. La giovane alpina di La Salle si è conquistata questa importante opportunità grazie alle buone prestazioni ottenute in Coppa del Mondo e in OPA Cup.

Il programma della manifestazione iridata prevede per giovedì 13, alle 14.15, la Staffetta mista; il 14 e 15, allo stesso orario Sprint, maschile e femminile; domenica 16, l’Inseguimento, alle 13 femminile, alle 15 maschile; martedì 18 e mercoledì 19, l’Individuale; giovedì 20 la Staffetta mista singola; sabato 22, alle 11.45, le Staffette e, chiusura domenica 23, le Mass start.