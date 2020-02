Ginnastica:Gym-Aosta a Châtillon per il campionato di serie D

Nello scorso fine settimana la ginnastica ritmica della Gym-Aosta è scesa in pedana a Châtillon per la 1° prova del “Campionato di serie D”, competizione a squadre suddivisa su differenti livelli tecnici e per diverse categorie. La Gym ha presentato in gara 21 ginnaste e 5 squadre. Il programma tecnico prevedeva un collettivo al corpo libero oltre ad esercizi in coppia con i piccoli attrezzi: fune, palla, cerchio e nastro. Fra i vari risultati spicca il podio sfiorato dalla squadra “Junior/Senior” in LA, giunta quarta con il punteggio totale di 19.10.

Le squadre che hanno gareggiato in LC

I risultati