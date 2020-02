Rally: Premio Aci Sport per il valdostano Simone Goldoni

C'è anche il pilota valdostano tra i tanti premiati da Aci Sport in occasioni della serata di venerdì 7 febbraio al Monza Eni Circuit. A Goldoni e al suo navigatore piemontese Flavio Garella è stato consegnato il riconoscimento Aci Italia per la meritata vittoria alla Coppa Rally WRC Classe R1.

"Questo premio è il coronamento di una stagione difficile ma felice - ha commentato Simone Goldoni - adesso però guardiamo avanti; gli impegni per il 2020 sono tanti".

E' infatti in fase di definizione la stagione agonistica 2020 in cui con molta probabilità il duo 'valdopiemontese' cercherà il podio nel Campionato Italiano Rally.