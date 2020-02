Sci alpino: Brignone terza nella prova di discesa a Garmisch

“Oggi per me è stata una prova rassicurante e utile, perché ne avevamo solamente una. - Commenta Federica al termine della prova - L’anno scorso in Discesa non ero arrivata al traguardo e in SuperG fui quarta, spero di fare qualcosa di meglio. Garmisch è sempre stata una pista che mi ha portato bene, a cominciare dai Mondiali Juniores, nei quali vinsi l’oro in Combinata nel 2009, fino all’argento in Gigante nei Mondiali del 2011. Il mio obiettivo è fare bene nel SuperG di domenica. Nel suo complesso non è una pista difficile dal punto di vista tecnico, ma è sempre tosta, sbatte, con neve umida e dura e sotto il piede hai risposte che non si hanno sovente, però sono condizioni dove mi trovo bene. Parto da una buona base di partenza, mi sento molto più supergigantista; il fatto di avere fatto una sola prova non mi condiziona, riesco a prendere velocemente confidenza con il tracciato”.