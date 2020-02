Ginnastica: Sette ginnaste dell'Olimpia all'Individuale Silver

Si terrà domenica 9 febbraio a Leinì la prima prova del Campionato Individuale Silver. Per la Ginnastica Olimpia saranno in campo sette ginnaste, suddivise in varie categorie e programmi di gara.

Nel il programma LB gareggeranno sui quattro attrezzi - corpo libero, trave, volteggio e parallele - Alice Esposito e Adelina Bulat (allieve A3 2009) e Giulia Chiumello (allieva A4 2008); nel il programma LC3 si esibiranno a corpo libero, trave e volteggio Annalucia Tosi (allieva A2 2010), Jolie Ricca (junior J1 2007), Francesca Garetta (junior J3 2005 LB3), Beatrice Crea (senior S2 2002 LB3) Ad accompagnarle le allenatrici Chiara Salvemini e Nathasha Pellissier.