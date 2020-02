Tennis: Il valdostano Noah Canonico determinante alla Winter Cup di Talliin

Brilla la stella di Noah Canonico, il giovanissimo tennista valdostano cresciuto nel TC Aosta e oggi giocatore in maglia azzurra. Dall'estate del 2018 Canonico frequenta l'Accademia tennistica di Bordighera, in provincia di Imperia, dove si allena quotidianamente sui campi dell'accademia di Riccardo Piatti, il tecnico italiano che è stato sparring partner del del campione del mondo Novak Djokovic.

Dopo i tanti successi in diversi tornei locali e nazionali Noah è stato convocato in maglia azzurra per far parte della formazione italiana alla Winter Cup by Head, gara internazionale riservata ai migliori tennisti Under 12 europei. Canonico ha esordito con la Nazionale a Tallinn (Estonia) con i compagni di squadra Raffaele Ciurnelli e Vito Antonio Darderi guidati dal tecnico Luca Sbrascini e si è cimentato al meglio nella fase a gironi della nona edizione della Winter Cup.

La squadra italiana ha di fatto dominato il girone C dell'Europeo under 12 di tennis, battendo per 3 a 0 l'Ucraina e la Slovacchia e per 2 a 1 la Francia. Noah e compagni hannpo chiuso al primo posto del girone e parteciperanno alle finali previste a Veska (Repubblica Ceca) da venerdì 14 a domenica 16 febbraio.

Sino alle gare di Tallin, Noah Canonico aveva disputato 42 sfide internazionali (28 singoli e 14 doppi), ma la tensione agonistica alla Winter Cup è stata, per sua stessa ammissione, altissima. Nella prima sfida contro l'ucraino Dmytro Vterkovskyi ha perso il primo set per 1-6, poi ha ribaltato l'incontro in due set 6-1, 6-2; ha poi battuto per 6-1, 6-2 lo slovacco Dylan Bairo ed è stato sconfitto di misura dal francese Lenny Couturier (3-6, 6-4, 6-4).

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, dunque, Canonico scenderà sulla terra rossa di Veska per le finali della Winter Cup by Head. L'obiettivo, a questo punto, è vincere.