Sci: Kopp regina della discesa di Coppa Europa in due manches di Pila, Cillara Rossi ottava

Rahel Kopp si è imposta nella discesa femminile di Coppa Europa sulla pista di Pila (Ao) disputata in due manches. La svizzera ha completato il percorso con il tempo totale di 1'55"19, con il quale ha rifilato distacchi abissali alle avversarie, a cominciare dalla sorprendente romena Ani Monica Caill, seconda a 1"48, mentre la francese Esther Paslier si è piazzata terza a 1"65.

L'italiana più performante della giornata è risultata Valentina Cillara Rossi, nona a 2"20, seguita da Carlotta da Canal dodicesima a 2"67 e Sofia Pizzato tredicesima a 2"69. Nelle venti anche per Jole Galli, diciottesima a 3"60, punti anche per Nadia Fenini ventunesima, Ginevra Maria Berta ventiduesima, Valentina Savorgnani ventiquattresima, Elena Dolmen venticinquesima e Amelia Rigatti di Grazia ventisettesima.

La classifica generale del circuito vede in testa l'austriaca Nadine Fest con 548 punti contro i 518 di Jessica Hilzinger e i 432 di Sara Rask, Marta Rossetti è settima con 328 e Valentina Cillara Rossi ottava con 311. Il prossimo appuntamento con il circuito è fissato dal 14 al 16 febbraio con due discese e un supergigante.



Ordine d'arrivo DH femminile Coppa Europa Pila (Ita):

1. Rahel Kopp (Svi) 1'55"19

2. Ania Monica Caill (Rom) +1"48

3. Esther Paslier (Fra) +1"65

4. Ida Dannewitz (Sve) +1"91

5. Tuva Norbye (Nor) +1"94

6. Madeleine Chirat (Fra) +2"02

7. Juliana Suter (Svi) +2"07

8. Katrin Hirtl-Stangassinger (Ger) +2"13

9. Valentina Cillara Rossi (Ita) +2"20

10. Hannah Saethereng (Nor) +2"26



12. Carlotta Da Canal (Ita) +2"67

13. Sofia Pizzato (Ita) +2"69

18. Jole Galli (Ita) +3"60

21. Nadia Fenini (Ita) +3"66

22. Ginevra Maria Berta (Ita) +3"72

24. Valentina Savorgnani (Ita) +3"79

25. Elena Dolmen (Ita) +3"84

27. Amelia Rigatti di Grazia (Ita) +4"14

32. Nicole Nogler Kostner (Ita) +4"41

34. Giulia Albano (Ita) +4"44

35. Greta Angelini (Ita) +4"47

36. Monica Zanoner (Ita) +4"54

40. Alice Mus (Ita) +4"82

41. Beatrice Costato (Ita) +4"83

43. Teresa Runggaldier (Ita) +4"85

46. Federica Lani (Ita) +5"01

47. Alice Calaba (Ita) +5"09

53. Elisa Maria Negri (Ita) +6"68

57. Heloise Edifizi (Ita) + 6"95

Sofia Carrel (Ita) ritirata