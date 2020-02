Sci: Cancellata la prima prova di DH femminile a Garmisch per una nevicata,

La nevicata caduta nelle ultime ore sulla località di Garmisch ha consigliato gli organizzatori della discesa femminile di Coppa deol mondo in programma sabato 8 febbraio di annullare la prima prova cronometrata di giovedì 6 febbraio, al fine di ripulire nel modo miglior il tracciato di gara e consentire alle iscritte di effettuare il secondo allenamento di venerdì 5 febbraio.

Dopo le incerte condizioni dello scorso fine settimana in occasione delle gare maschile, questa nevicata consentirà agli addetti una preparazione più accurata del tracciato di gara, dove si svolgerà in aggiunta un supergigante domenica 9 febbraio, anche perchè nei prossimi giorni le previsioni del tempo parlano di un deciso miglioramento del meteo. In Germania saranno presenti Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Verena Gasslitter.