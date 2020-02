Hockey ghiaccio: Prima Divisione; di misura ma tornano a vincere i Gladiators

IHL Division 1, Campionato nazionale – Torino, Domenica 2 febbraio 2020, ore 18.15

HC Real Torino – HC Aosta Gladiators 1-2 (0-0, 1-2, 0-0)

HC Aosta Gladiators: Fabio Pietromica, Philippe Charles, Federico Bottani, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Roberto Biccu, Kevin Paillex, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Claudio Dezoppis, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Claudio Dezoppis (34:07), Pascal Blanc (35:21).

Partita che si accende nel secondo drittel, sul ghiaccio del PalaTazzoli di Torino. Dopo l'assenza di reti al termine della prima frazione, tutto si decide nel giro di tre minuti. Quando il cronometro segna 33 minuti, i padroni di casa si portano avanti. Si riparte con l'ingaggio a centrocampo e, a 34 minuti, i Gladiatori pareggiano. La partita è nervosa, il traffico sulle panche puniti non manca e, un minuto dopo, a 35 primi, i nostri sfruttano abilmente un power-play, che li porta avanti.

Nel terzo, di nuovo reti inviolate, nonostante i torinesi potessero contare, sostanzialmente, su una linea in più dei Gladiators. Si va così nello spogliatoio con i valdostani che conquistano i tre punti. In classifica si va così a quota 19 punti, ma considerato che ai valdostani mancano due partite alla fine della Regular season, le squadre davanti (staccate di 20, Chiavenna, e 8 punti, Valpellice) sono imprendibili. La missione diventa quindi non perdere colpi da qui al termine: si giocherà sabato 8 febbraio, ad Aosta, ore 19, contro l'ostico Chiavenna e sabato 15, a Torre Pellice, ore 20.30, contro il Valpellice. Non saranno due partite facili, ma giocarle per vincere costa zero, vista la classifica.